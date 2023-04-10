وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الخدمات الأرضية

وأبرزت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق عمليات أول.

– مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– منسق أنشطة التحول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 10 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)