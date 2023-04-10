أجواء رمضانية متنوعة في أسواق الحدود الشمالية الخليج يستضيف الشباب غدًا في ختام الجولة الـ23 تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تبوك فالفيردي مهدد بالإيقاف 6 أشهر! الأمن العام يحذر من الجلوس في ممرات المسجد الحرام 1100 متطوع بالدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن وزير الإعلام بعد حلقة طاش العودة: محاربة المخدرات مسؤوليتنا جميعًا وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية فراس البريكان سلاح الفتح بدوري روشن أمطار متوسطة ونشاط للرياح على العاصمة المقدسة
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.
وأبرزت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق عمليات أول.
– مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات.
– منسق أنشطة التحول.
وأوضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 10 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)