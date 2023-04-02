وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.
وبيّنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس وحدة الحماية من الحريق (الرياض).
– رئيس وحدة الحماية من الحريق (الدمام).
– رئيس وحدة الحماية من الحريق (جدة).
وأوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)