وظائف شاغرة بشركة ندى في 4 مدن

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أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، والهفوف، والقريات، والخبر.
وأبرزت شركة ندى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول بضائع (مكة المكرمة).
– فني تبريد ومرافق (الهفوف).
– مسؤول بضائع (القريات).
– محاسب (الخبر).
وأوضحت شركة ندى، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)