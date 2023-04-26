وظائف شاغرة بطيران الإمارات في 3 مدن

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الظهران، والمدينة المنورة، والرياض.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– وكيل أول المبيعات وخدمة العملاء (الظهران).
– وكيل أول المبيعات وخدمة العملاء (المدينة المنورة).
– سكرتير تنفيذي (الرياض).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)