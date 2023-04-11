وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان القابضة

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل الآلات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مدير أول الرقابة الداخلية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مسؤول مبيعات البريد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف فني/ الخدمة الميدانية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)