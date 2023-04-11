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وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 5 مدن

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، وتبوك، والدمام.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تجاري رئيسي (الظهران).

– مدير محتوى الاتصالات (الرياض).

– مشرف خلية إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).

– مدير الخدمات اللوجستية (الرياض).

– مشرف المحاكاة/ الهوك (تبوك).

– مدرب القوارب الكهربائية (الدمام).

– مدير الخدمات اللوجستية (الطائف).

– مدرب الصيانة الكهربائية والبيئية (الظهران).

– مهندس أول البنية التحتية (الطائف).

– مدرب تقني التسلح (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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