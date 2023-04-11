التعليم عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والعلا وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 5 مدن ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي جراهام 4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج مانشستر سيتي يتفوق على بايرن ميونخ بصاروخية روديجو بالشوط الأول السدحان يستفيق من الغيبوبة على صدمة في طاش العودة تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، وتبوك، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول تجاري رئيسي (الظهران).
– مدير محتوى الاتصالات (الرياض).
– مشرف خلية إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).
– مدير الخدمات اللوجستية (الرياض).
– مشرف المحاكاة/ الهوك (تبوك).
– مدرب القوارب الكهربائية (الدمام).
– مدير الخدمات اللوجستية (الطائف).
– مدرب الصيانة الكهربائية والبيئية (الظهران).
– مهندس أول البنية التحتية (الطائف).
– مدرب تقني التسلح (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)