وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي الدعم الفني لتقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشمال محافظة جدة.

شروط وظائف كلية محمد بن سلمان

وأبرزت إدارة كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي صلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)