وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس ميكانيكي موقع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)