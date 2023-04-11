وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون في 5 مدن

أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من جدة، والقطيف، والرياض، والدمام، وجازان.

تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني خدمة أول (جدة).

– فني خدمة أول (القطيف).

– فني خدمة أول (الرياض).

– فني خدمة أول (الدمام).

– مساعد تفتيش (جدة).

– مسؤول المشتريات (جدة).

– ممثل مبيعات (جازان).

– مسؤول دعم العمليات التشغيلية (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 10 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)