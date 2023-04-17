Icon

ولي العهد يضع مصلحة المملكة ومواطنيها في المقام الأول.. نظرة واقعية متوازنة Icon الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر قيادة البرهان Icon التحالف: إطلاق سراح 104 من الحوثيين بمبادرة إنسانية سعودية Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى Icon لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر Icon ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 97 Icon أنقذوا السودان البلد الجميل وشعبه الأجمل من مصير حالك السواد Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم Icon مدمرة أمريكية في تايوان تثير غضب الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– أخصائي الامتثال التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة النظم، القانون)، أو ما يعادلها.

– مهندس أخصائي كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة بتركيا
العالم

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة...

العالم
لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير

السعودية اليوم
اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام
السعودية اليوم

اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام

السعودية اليوم
متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا
السعودية اليوم

متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية...

السعودية اليوم
اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان
السعودية اليوم

اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة...

السعودية اليوم
البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في إسرائيل
العالم

البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في...

العالم
بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع...

السعودية اليوم
إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة
العالم

إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة

العالم