وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير.
– محلل نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
– أخصائي الامتثال التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة النظم، القانون)، أو ما يعادلها.
– مهندس أخصائي كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)