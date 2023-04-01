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وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

– استشاري مساعد/ الجراحة العامة.

– أخصائي طب الأسرة.

– طبيب/ الرعاية الأولية.

– استشاري مساعد/ الطوارئ.

– أخصائي أمن تقنية المعلومات.

– طبيب جراحة عامة.

– ممرض عام.

– محلل معلوماتية.

– محلل أول أمن تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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