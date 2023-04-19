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وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب جراحة المسالك البولية.

– أخصائي اتصالات.

– أخصائي جراحة الأوعية الدموية.

– أخصائي الغدد الصماء أطفال.

– أخصائي اتصالات أول.

– أخصائي جراحة الصدر.

– مستشار الصحة العقلية.

– مساعد مستشار الصحة العقلية.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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