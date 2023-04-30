وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي دعم فني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).
– مدير مكتب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– مهندس ميكانيكي/ دفع: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الطيران).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)