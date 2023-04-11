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وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير القبول والتسجيل وخدمات الأهلية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مهندس أول تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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