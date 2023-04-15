وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
استشاري طوارئ الأطفال:
المؤهلات والخبرات:
طبيب مقيم – طب الطوارئ:
المؤهلات والخبرات:
ممرضة مسجلة:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).