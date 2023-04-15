وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

استشاري طوارئ الأطفال:

المؤهلات والخبرات:

يفضل: العضوية في مجلس قسم الطوارئ والمشاركة في أي لجنة أخرى بالمستشفى.

الخبرة العملية: إلزامي: خبرة مهنية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على الدرجة الطبية العالية.

يفضل: يفضل أن يكون ذلك على مستوى إداري وخبرة تدريسية في المجال الطبي.

طبيب مقيم – طب الطوارئ:

المؤهلات والخبرات:

تخرج من كلية الطب المعترف بها (MBBS).

رخصة طبية سارية المفعول كطبيب مقيم لممارسة تخصصه الفرعي في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية: المواطنون السعوديون: إتمام سنة تدريب إلزامي

غير السعوديين: خبرة عملية بدوام كامل لا تقل عن سنتين (2) بعد انتهاء فترة التدريب تليها سنة (1) أو سنتين (2) من الخبرة العملية في تخصصه الفرعي.

ممرضة مسجلة:

المؤهلات والخبرات:

التعليم والترخيص: بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.

رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كممرضة متخصصة (أساسية)

شهادة سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء الخدمة.

الخبرة المهنية: حديث التخرج مع خطة التطوير الوظيفي / المسار.