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وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

استشاري طوارئ الأطفال:

المؤهلات والخبرات:

  • يفضل: العضوية في مجلس قسم الطوارئ والمشاركة في أي لجنة أخرى بالمستشفى.
  • الخبرة العملية: إلزامي: خبرة مهنية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على الدرجة الطبية العالية.
  • يفضل: يفضل أن يكون ذلك على مستوى إداري وخبرة تدريسية في المجال الطبي.

طبيب مقيم – طب الطوارئ:

المؤهلات والخبرات:

  • تخرج من كلية الطب المعترف بها (MBBS).
  • رخصة طبية سارية المفعول كطبيب مقيم لممارسة تخصصه الفرعي في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية: المواطنون السعوديون:  إتمام سنة تدريب إلزامي
  • غير السعوديين:  خبرة عملية بدوام كامل لا تقل عن سنتين (2) بعد انتهاء فترة التدريب تليها سنة (1) أو سنتين (2) من الخبرة العملية في تخصصه الفرعي.

ممرضة مسجلة:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والترخيص: بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.
  •  رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كممرضة متخصصة (أساسية)
  •  شهادة سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء الخدمة.
  • الخبرة المهنية: حديث التخرج مع خطة التطوير الوظيفي / المسار.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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