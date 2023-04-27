وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الملك ينيب ولي العهد لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة أمين عام أوبك: توجيه الاتهام لمصدري النفط سيأتي بنتائج عكسية جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الـ 37 تشهد انتخابات مجلس الإدارة الجديد ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل توقعات بانحسار الحالة الممطرة الـ 16 على مناطق المملكة حرس الحدود يقدم الدعم للرعايا الأجانب من السودان وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة 425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف تخطيط الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مدير تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)