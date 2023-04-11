وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مشغل الراديو: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– مهندس عمليات الحفر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).
– أخصائي أول بيئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، أو العلوم البيئية).
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)