وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مراقبة البيانات والسياسات والتوعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة تقنية المعلومات، الإحصاء، تحليلات البيانات، أمن المعلومات، الهندسة).
– أخصائي إدارة البرامج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال، العلاقات الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول حلول الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مسؤول الخدمات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)