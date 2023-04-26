Icon

وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon نجم نادي برشلونة في صدارة قائمة مميزة Icon وظائف شاغرة في بوبا العربية Icon سحب ركامية ممطرة على العاصمة الرياض Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات بجازان Icon مباراة آسيوية لا تُنسى لـ الهلال على درة الملاعب Icon 3 يمنيين في قبضة الأمن لمحاولتهم تهريب الحشيش بنجران Icon جدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول المشتريات المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم