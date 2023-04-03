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وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مركز التميز: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– مدير مخاطر الائتمان المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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