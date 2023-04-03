وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مركز التميز: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.
– مدير مخاطر الائتمان المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)