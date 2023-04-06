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وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الحوكمة المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول السياسات والإجراءات/ مواثيق لجنة الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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