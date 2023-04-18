وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانوني رئيسي (الرياض).

– مستشار أعمال مشاريع التحول (الرياض).

– مستشار أداء الأعمال (الرياض).

– أخصائي أول/ ألياف البولي أوليفين (الجبيل).

– عالم/ أخصائي إدارة التكنولوجيا والترخيص (الجبيل).

– رئيس قسم حلول إدارة الثروات البشرية (الرياض).

– رئيس قسم ضمان الأمن (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)