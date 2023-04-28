وظائف شاغرة في الخزف السعودي

النصر يسعى لاستعادة الانتصارات المعتمرون يسعون تحت زخات المطر وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز السعودية تجلي 2991 شخصًا من السودان ينتمون لـ 80 جنسية وظائف شاغرة في روشن العقارية وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة مجندات سعوديات يساعدن الأطفال والعائلات للنزول من سفينة جلالة الملك مكة
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس المشتريات (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات والتسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)