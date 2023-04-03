وظائف شاغرة في العليان القابضة

شاحن داخل نشافة ملابس يحدث دمارًا هائلًا بإسبانيا تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان مدارس الرياض وخريجوها يجسدون مفهوم الأسرة والعلاقة الممتدة إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة عمر السومة يواصل التألق مع العربي تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في السعودية حركة طائشة من سائق دراجات تكلف السباق خسائر فادحة توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون تعليم الأحساء يحقق في تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي حسابات رئيسي (الرياض).
– محلل مالي (الرياض).
– فني لحام (الدمام).
– مفتش أول مراقبة الجودة (عدد وظيفتين/ الدمام).
– مفتش مراقبة الجودة (الدمام).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)