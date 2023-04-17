وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مقتنيات الفنون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تاريخ الفن، علم الآثار)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– عالم أول رصد النظام البيئي: شهادة الماجستير أو أعلى في تخصص ذي الصلة.
– رئيس إدارة مرافق مواقع التراث: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)