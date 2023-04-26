وظائف شاغرة في بوبا العربية

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مكتب خلق القيمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول التسعير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)