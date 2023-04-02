وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير التعلم الإلكتروني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التصميم التعليمي، تقنية التعليم، علوم الكمبيوتر).
– منسق المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– محلل أنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب.
وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)