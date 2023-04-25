وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الإستراتيجية والتخطيط: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الإلكترونيات، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأشارت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2023م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)