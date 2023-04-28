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وظائف شاغرة في روشن العقارية

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة في روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير القدرة على عمليات المبيعات.

– مدير أول الإستراتيجية والتخطيط.

– مدير أول البنية التحتية.

– مدير الإستراتيجية والتخطيط.

– مدير إدارة المشاريع.

– مدير أول الطاقة.

– أخصائي أول علاقات المستثمرين.

– مدير أول إدارة الجوار.

– مدير أول إدارة معاملات الشراكة.

– مدير أول التقييم.

– أخصائي أول التقييم.

– أخصائي أول الإنتاج التسويقي.

– أخصائي أول الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– مدير تطوير الواجهة الأمامية.

– مدير أول المشاريع الخاصة.

– مدير إدارة أصحاب المصلحة.

– مدير الدعم الفني.

– مدير منصات بيانات تقنية المعلومات.

– أخصائي أول الإستراتيجية والتخطيط.

– مدير تخطيط الموارد.

– مدير أول مناوب/ العناية.

– مدير أول علاقات المستثمرين.

– منسق إدارة المشاريع.

– مساعد مدير البناء.

– مهندس إنشاءات أول.

– مدير أول خدمات البنية التحتية.

– مدير البناء/ البنية التحتية.

– مدير أول تجاري.

– مساعد المدير التجاري.

– مدير المنتجات الرقمية.

– مساعد مدير إدارة العلامات التجارية.

– مدير أول تطوير البرمجيات.

– مدير أول تطوير العلامة التجارية.

– مساعد مدير تطوير العلامة التجارية.

– مدير أول البنية التحتية والشبكات.

– مدير قانوني.

– مدير أول الإبداع والإنتاج.

– مدير تسويق الوجهة.

– أخصائي أول ميزانية ومراقبة التكاليف.

– أخصائي أول البنية التحتية.

– مدير البناء.

– مساعد مدير إدارة المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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