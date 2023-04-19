وظائف شاغرة في روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف استقبال/ المبيعات.
– مشرف المبيعات.
– مدير المبيعات.
وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)