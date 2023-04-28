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وظائف شاغرة في شركة إريكسون

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة إريكسون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تجاري/ الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة).

– مسؤول مشروع البيئة والصحة والسلامة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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