وظائف شاغرة في شركة إريكسون

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تجاري/ الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة).
– مسؤول مشروع البيئة والصحة والسلامة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)