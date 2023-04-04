وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مشغل رافعة شوكية (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول/ محلل عمليات الصيانة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو هندسة الإلكترونيات).
– ممثل مبيعات إعادة التدوير (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)