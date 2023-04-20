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وظائف شاغرة في شركة الفنار

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تصميم الطاقة المتجددة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، أو هندسة الإلكترونيات).

– مستشار تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– أخصائي مشتريات المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسوب.

– مساعد الدعم الفني: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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