تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية الطائي يُعطل الهلال بتعادل إيجابي حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة في شركة الفنار الملك سلمان يوافق على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم القبض على 3 مخالفين في الرياض انتحلوا صفة وسلبوا محال ذهب تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال أليكس باينا يكشف تفاصيل اعتداء فالفيردي
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس صناعي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.
– رسام كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التصميم الهندسي، أو الهندسة الكهربائية).
– مهندس تخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)