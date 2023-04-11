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وظائف شاغرة في شركة المراعي

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المشتريات/ سلسلة التوريد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول هندسة التصنيع/ الصيانة الوقائية (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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