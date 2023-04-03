وظائف شاغرة في شركة بن زقر

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أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت شركة بن زقر التجارية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير حسابات رئيسي/ مبيعات التجارة الحديثة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– تنفيذي حسابات رئيسي (عدد 6 وظائف): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة بن زقر التجارية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)