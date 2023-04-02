وظائف شاغرة في شركة سيمينس

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الأعمال.
– مدير المبيعات والتسويق.
– مدير مشروع.
– مدير مشروع التدريب والتطوير.
– مسؤول التدريب.
– مدير قسم كهرباء السكك الحديدية.
– محاسب.
وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)