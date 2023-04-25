وظائف شاغرة في شركة غازكو

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة غازكو

وبيّنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– سائق ناقلة (عدد وظيفتين): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– مدير المشاركة والثقافة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)