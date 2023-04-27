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وظائف شاغرة في شركة Halliburton

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف Halliburton

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف مراقبة المواد.: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، الهندسة، المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).

– مخطط رئيسي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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