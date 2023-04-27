وظائف شاغرة في شركة Halliburton الملك ينيب ولي العهد لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة أمين عام أوبك: توجيه الاتهام لمصدري النفط سيأتي بنتائج عكسية جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الـ 37 تشهد انتخابات مجلس الإدارة الجديد ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل توقعات بانحسار الحالة الممطرة الـ 16 على مناطق المملكة حرس الحدود يقدم الدعم للرعايا الأجانب من السودان وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة 425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير
أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف مراقبة المواد.: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، الهندسة، المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).
– مخطط رئيسي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)