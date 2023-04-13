وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن وظائف شاغرة لدى شركة بوبا روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف 660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق السديس: إدارة الحشود وفق منهجية عالمية وتأهب للجمعة الرابعة من رمضان غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان مدرب روماني مرشح لقيادة النصر
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التخطيط والجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي المشاريع الخاصة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)