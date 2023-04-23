وظائف شاغرة في طيران الرياض

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول تجربة الطيران.
– مدير أول تجربة الضيوف الأرضية.
– مدير أول خدمات الأسطول الفنية.
– مدير أول التخطيط.
– مدير أول مركز مراقبة الصيانة.
– مدير أول الصيانة الخفيفة.
– مدير أول صيانة خط المحطة.
– مدير التطوير التنظيمي.
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)