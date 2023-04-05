وظائف شاغرة في طيران ناس

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول تخطيط التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصص تخطيط الطيران، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس صيانة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص صيانة الطائرات، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)