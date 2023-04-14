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وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة (الدمام).

– كاتب دعم العملاء (الدمام).

– مشرف هندسي/ المعدات الدوارة (الدمام).

– فني صيانة (الخبر).

– منسق خدمة الدعم (الرياض).

– أخصائي خدمة العملاء (الرياض).

– تنفيذي مبيعات أول (الرياض).

– أخصائي تطوير الأعمال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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