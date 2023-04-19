وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الدمام، وجدة، والرياض.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي أول موارد بشرية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف مرافق (جدة، والدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
– رئيس فريق المحاسبة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)