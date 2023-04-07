وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم التصميم الميكانيكي/ الجهد المنخفض (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي إدارة المشاريع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).

– مهندس خدمات العملاء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الاتصالات (تبوك): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الضيافة).

– مهندس اتصالات أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)