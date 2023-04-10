وظائف شاغرة في فروع شركة سيمينس

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الرقابة المالية (الرياض).
– مهندس بيانات (الرياض).
– مدير مبيعات المنطقة (الرياض).
– مهندس مشروع (الرياض).
– منسق مشروع (الخبر).
– مدير الحسابات (الرياض).
وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)