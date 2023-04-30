وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام، والهفوف.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي اتصالات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، التصميم الجرافيكي)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مراقب شبكات/ خرسانات (الخبر، والدمام، والهفوف): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)