وظائف شاغرة في فروع مجموعة بن شيهون

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أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمعارض التابعة لها في كل من جدة، والدمام، والرياض.
وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مبيعات المعدات (جدة).
– مشرف معماري (جدة).
– فني مركبات ثقيلة (الدمام).
– فني خدمة/ صيانة السيارات (الرياض).
– مسؤول علاقات الموظفين (جدة).
وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 3 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)