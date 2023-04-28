وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام، والهفوف.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراقب شبكات/ تحسين.
– مراقب شبكات/ خرسانات.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)