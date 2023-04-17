ولي العهد يضع مصلحة المملكة ومواطنيها في المقام الأول.. نظرة واقعية متوازنة الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر قيادة البرهان التحالف: إطلاق سراح 104 من الحوثيين بمبادرة إنسانية سعودية مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 97 أنقذوا السودان البلد الجميل وشعبه الأجمل من مصير حالك السواد وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم مدمرة أمريكية في تايوان تثير غضب الصين
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من حفر الباطن، والدمام.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير عيادة (حفر الباطن): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– صيدلي إكلينيكي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)